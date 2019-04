Daniel Craig sarà ancora James Bond nel 25/o film della serie

Per i fanatici di James Bond l'attesa è finita. E' stato infatti annunciato ufficialmente il cast, qualche elemento della trama e la data di uscita nelle sale cinematografiche del film numero 25 del fortunato franchising di spionaggio. Tuttavia manca ancora un titolo e la pellicola per ora viene chiamata genericamente 'Bond 25'.

I produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson oltre al regista Cary Joji Fukanaga hanno confermato Daniel Craig nel ruolo di James Bond (il suo quinto) e Rami Malek, star di 'Bohemian Rapsody' come il villano. Per quanto riguarda la trama, il film inizia con Bond non in servizio attivo mentre si gode una vita tranquilla in Jamaica. Ma la pace dura poco e viene interrotta quando Felix Leiter della Cia gli chiede aiuto per liberare uno scienziato rapito.

Fukanaga ha rivelato inoltre che il film è stato girato tra Jamaica, Norvegia, Londra e l'Italia. Bond 25 uscirà il 3 aprile del 2020.