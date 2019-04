Cristo si è fermato a Eboli a NY

"Cristo si è fermato a Eboli" di Francesco Rosi torna negli Usa in versione integrale. Quattro ore di proiezione e il tutto esaurito al Film Forum sono il regalo fatto agli appassionati del cinema italiano da Bruce Goldstein, il direttore artistico della sala del West Village, con l'aiuto del traduttore e interprete Michael Moore, che ha realizzato i sottotitoli del film tratto dal libro di Carlo Levi uscito nel 1945, l'anno della fine della Seconda Guerra Mondiale.

Il debutto newyorchese, salutato dal New York Times come "un avvenimento" alla luce del significato del libro di Levi e della statura del regista, è il frutto di una ossessione: "Un'odissea di 40 anni", racconta all'ANSA Goldstein che nel 1981 aveva messo le mani sul "director's cut" del film con Gian Maria Volonté, Lea Massari e Irene Papas e lo aveva portato al Thalia, il leggendario cinema d'essai dell'Upper West Side dove "fu proiettato per due giorni soltanto". Negli Usa il film di Rosi era uscito l'anno prima con titolo abbreviato, "Eboli", e in versione dimezzata: due ore, invece degli originari 270 minuti. In Italia "Cristo si è fermato a Eboli" era uscito il 23 febbraio 1979. Nel dicembre 1980, poche settimane dopo il terremoto dell'Irpinia, la Rai aveva mandato in onda la versione "lunga", divisa in quattro puntate: quella portata da Goldstein al Thalia e di cui dopo si erano perse le tracce. Vana per anni la ricerca di Goldstein, prima negli archivi Rai e poi, complice John Turturro che aveva lavorato con Rosi, con lo stesso regista.

La versione integrale di "Cristo si è fermato a Eboli" è riemersa alla fine negli studi del produttore Cristaldi. Ad introdurre la prima americana è stato Moore perché, come ha spiegato Goldstein, i sottotitoli sono "una parte integrante" del restauro. "Fu il primo libro che lessi in italiano, raccontava una parte d'Italia trattata allora come fonte di vergogna", ha spiegato, osservando che attraverso i sottotitoli, ha messo insieme i suoi due mestieri, di interprete e traduttore. Moore lo ha già fatto per Rialto, la casa di distribuzione di Goldstein, con i sottotitoli di "Senso" di Luchino Visconti e "Il Boom" di Vittorio De Sica, ma questa è solo una parte di una carriera lunga ed articolata che lo ha portato a confrontarsi con i più grandi nomi della letteratura italiana: dai classici come Manzoni, Moravia, Primo Levi, ai più contemporanei come Edgardo Franzosini, Fabio Genovesi, Erri De Luca, Nicola Gardini.