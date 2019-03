Bohemian Rhapsody in Italia nella top 10 di sempre

Bohemian Rhapsody continua a collezionare successi e primati nel mercato italiano.

Dall'inizio della programmazione in sala - a quasi quattro mesi dall'uscita - il titolo raggiunge il più ambito dei traguardi: entrare nella classifica top-10 dei film più visti nella storia del cinema in Italia. Con un box-office di 28.800.926 Euro, il biopic musicale sulla vita di Freddie Mercury (interpretato da Rami Malek, miglior attore agli Oscar 2019) e dell'iconica rock band Queen svetta ora al decimo posto tra i titoli dal botteghino da capogiro, permettendo a 20th Century Fox Italia di consolidare il suo primo posto - tra le sorelle d'oltreoceano - per numero di titoli di maggior successo nel mercato italiano (con Avatar - 65.679.527 Euro, Titanic - 50.217.865 Euro e L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri - 29.705.584 Euro).

"Bohemian Rhapsody è stato un film incredibile, dai primi giorni della sua uscita al cinema fino ad oggi: una corsa inarrestabile al risultato migliore, passo dopo passo, fino al traguardo più importante" ha affermato Paul Zonderland, General Manager di 20th Century Fox Italia. "Siamo orgogliosi e fieri di questa pellicola, di questa nostra incredibile e fortunata scommessa, che continueremo a supportare anche nei prossimi mesi estivi." Uscito nelle sale italiane il 29 novembre 2018, Bohemian Rhapsody è stato il film più visto in Italia nel 2108 e, ad oggi, ha raggiunto - al box office internazionale - un incasso di oltre 875 milioni di dollari, ottenendo due Golden Globe (Miglior Film Drammatico e Miglior Attore) e quattro Premi Oscar, tra cui la statuetta per il miglior attore protagonista a Rami Malek.