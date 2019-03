Captain Marvel trionfa al box office Usa

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Con un incasso di 153 milioni nel weekend, è il blockbuster Disney Captain Marvel a dominare il box office americano con un successo che fa di questo debutto il terzo più alto di marzo di tutti i tempi. Stracciato e respinto al secondo gradino del podio Dragon trainer il mondo nascosto che questa settimana ha incassato 'solo' 14,6 milioni di dollari (con un incasso totale in tre settimane che tocca però i 119,6 milioni di dollari comunque sotto al budget impiegato che è di 129 milioni di dollari). In terza posizione l'ultimo episodio di Tyler Perry's , A Madea Family Funeral con un incasso di 12 milioni, 45,8 in due settimane di programmazione nelle sale americane. Quarto The lego Movie 2 con 3,8 milioni (97 in totale). Quinto, Alita angelo della battaglia con un incasso di 3,2 milioni di dollari e un totale di 78,3 milioni di dollari.