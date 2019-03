Torna il cinema maschile e plurale, una ritrovata linea narrativa

Amici, parenti, complici, nemici, amanti: sono tante le combinazioni di coppie al maschile protagoniste in sala e sulle piattaforme nei prossimi mesi. Una linea ritrovata dal cinema italiano, pensando al debutto in contemporanea in questi giorni, di Domani è un altro giorno di Simone Spada, con Valerio Mastandrea e Marco Giallini, su due amici che si ritrovano in un momento estremamente difficile, e Croce e delizia di Simone Godano, sull'inaspettato amore che nasce fra due padri di famiglia (Fabrizio Bentivoglio e Alessandro Gassmann). Tra i film in arrivo, si va da Kevin Costner e Woody Harrelson, poliziotti che tornano in servizio per dare la caccia a Bonnie e Clyde in HighwayMen - L'ultima imboscata di John Lee Hancock, disponibile su Netflix dal 29 marzo, a Hobbs & Shaw di David Leitch (agosto) con Dwayne Johnson e Jason Statham che riprendono i loro personaggi di Fast & Furious, per una difficile alleanza contro una minaccia globale. Fra gli italiani, c'è Il campione di Leonardo D'Agostini (aprile), con Stefano Accorsi professore con il compito di impartire un po' di disciplina a una giovane e viziata star del calcio (Andrea Carpenzano). La coppia diventa, all'inizio, un trio in The vanishing - Il mistero del faro di Kristoffer Nyholm (in sala dal 28 febbraio) con Gerard Butler, Peter Mullan e Connor Swindells, per tre guardiani di un faro in uno scontro mortale. Nel biografico Il Professore e il Pazzo di P.B. Shemran (marzo), Mel Gibson è lo scozzese James Murray, lessicografo e filologo al quale nel 1878 viene affidata la redazione del primo dizionario al mondo che racchiuda tutte le parole di lingua inglese (L'Oxford English Dictionary). Un compito per il quale avrà il preziosissimo aiuto del dotto William Chester Minor (Sean Penn) ex chirurgo schizofrenico e omicida, ricoverato in manicomio criminale. Matthias Schoenaerts e Reda Kateb sono in Fratelli nemici di David Oelhoffen, due amici di infanzia che si ritrovano da adulti l'uno contro l'altro come criminale e poliziotto. La star Omar Sy (Famiglia all'improvviso), nel road movie 'La storia di Yao' di Philippe Godeau (aprile), interpreta proprio un divo del cinema che ritrova le sue radici riportando in Senegal, Yao (Lionel Basse) uno suo fan 13 enne scappato di casa per incontrarlo. Riccardo Scamarcio e Alessio Boni incarnano in Non sono un assassino di Andrea Zaccariello, i personaggi centrali di un thriller su un'amicizia d'infanzia tradita e la lotta alla criminalità. Nel western condito di humour nero I Fratelli Sisters di Jacques Audiard (maggio) John C. Reilly e Joaquin Phoenix sono i fratelli fuorilegge del titolo. Promette lacrime il duo composto da Steve Carell e Thimotée Chalamet, rispettivamente padre amorevole e figlio caduto nella tossicodipendenza, in Beautiful boy di Felix Van Groeningen (giugno). John C. Reilly e Steve Coogan hanno accettato la sfida di dare vita alla coppia simbolo della comicità, in Stanlio e Ollio di Jon S. Baird. Tornando in Italia, nella commedia Restiamo amici di Antonello Grimaldi, Michele Riondino e Alessandro Roja sono amici che concepiscono un surreale piano per tre milioni di euro.