Scamarcio, Buy, Rohrwacher protagonisti nel nuovo film di Nanni Moretti

Nanni Moretti, dopo il documentario Santiago, Italia torna sul set: cominciano lunedì 4 marzo a Roma le riprese del nuovo film, tratto dal romanzo Tre piani di Eshkol Nevo (Neri Pozza). Prodotto da Sacher Film e Fandango, con Rai Cinema e Le Pacte su sceneggiatura di Nanni Moretti, Federica Pontremoli e Valia Santella, il film è interpretato da Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Nanni Moretti, Denise Tantucci, Alessandro Sperduti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno, Stefano Dionisi.

Il film uscirà nel 2020 e sarà distribuito in Italia da 01 Distribution, in Francia da Le Pacte e nel resto del mondo da The Match Factory. Il romanzo dell'autore israeliano da cui è tratto il film è ambientato a Tel Aviv: italiana sarà invece l'ambientazione della storia che racconta tre famiglie che vivono nello stesso condominio borghese.