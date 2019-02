Olivia Colman vince l'Oscar come migliore attrice

Oscar miglior attrice protagonista a Olivia Colman in La favorita di Yorgos Lanthimos.

Due regine, Elisabetta II, nella nuova attesa stagione della serie The Crown in fase di riprese, e La Regina Anna (1665 – 1714), recitata in La favorita del provocatorio e geniale Yorgos Lanthimos, stanno contribuendo a far conoscere sempre più al pubblico internazionale la britannica Olivia Colman, che ha vinto l'Oscar come migliore attrice per La Favorita.

Classe 1974, diplomatasi alla Bristol Old Vic theatre School, già stella pluripremiata del piccolo schermo con serie sia comiche che drammatiche, da Twelve Twelve, Broadchurch e The Night Manager (per cui ha vinto il suo primo Golden Globe), dal 2011 ha regalato grandi prove anche per il grande schermo (a cominciare dall'emotivamente violentissimo Tyrannosaur, del 2011) culminate nel suo struggente ritratto della volubile, ferita, appassionata e instabile regina Anna al centro degli intrighi e gli amori di corte condivisi con Rachel Weisz e Emma Stone (in corsa fra le attrici non protagoniste) di La favorita.

Un'interpretazione che le ha già portato, fra gli altri, la Coppa Volpi all'ultima Mostra del cinema di Venezia e il Golden Globe.