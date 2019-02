Oscar miglior canzone originale 'Shallow' da 'A Star Is Born', scritta da Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt e interpretata da Bradley Cooper e Lady Gaga.

Lady Gaga ha ringraziato la sorella, la famiglia e Bradley Cooper. Ha poi detto che il segreto del successo è la disciplina e la capacità di tornare in pista dopo i no, dopo gli insuccessi: "Il segreto è il numero delle volte che sei in grado di rialzarti dopo le cadute".