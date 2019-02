Glenn Close dorata sul red carpet

Glenn Close sul red carpet in abito sirena con strascico tutto dorato. L'attrice, favorita per la statuetta come migliore attrice protagonista, per The Wife, indossa un abito (ricorda una statuetta hanno subito commentato i social) di Carolina Herrera realizzato su misura per lei. In oro pallido, ricamato a mano, l'abito "pesa 20 kg - ha detto l'attrice in diretta tv - e ha 4 milioni di goccioline di vetro applicate a un corsetto interno".