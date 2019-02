"Nessun paese può costruire muri e porre barriere", Javier Bardem ha, in spagnolo, introdotto il premio al miglior film straniero andato a Roma.

Alfonso Cuaron è salito sul palco per la seconda volta (la prima per l'Oscar per la fotografia): "Sono cresciuto vedendo film stranieri - ha detto il regista messicano candidato anche fra i registi e per la categoria miglior film. "Siamo tutti parte della stessa emozione, tutti parte dello stesso oceano", ha detto.