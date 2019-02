Mia Martini, la fiction con Serena Rossi vola a 7.7 milioni di telespettatori

Sono stati 7 milioni 727 mila con uno share del 31% i telespettatori che ieri sera su Rai1 hanno seguito "Io sono Mia", la fiction con Serena Rossi dedicata alla vita a Mia Martini. Il film è stato il programma più visto della giornata, consentendo alle reti Rai di superare il 40% di share in prime time.

Su Italia1 Le Iene sono state seguite da 1 milione 847 mila spettatori (9.61%). Su Rai2 la nuova stagione de Il Collegio ha esordito con 1 milione 634 mila spettatori (6.7%): il programma è stato apprezzato in particolare dai giovanissimi con il 32% di share nella fascia 8-14 anni. Su La7 DiMartedì con Giovanni Floris è stato visto da 1 milione 353 mila spettatori (5.81%).

Su Canale5 Bridget Jones's Baby ha registrato 1 milione 242 mila spettatori (5.58% di share). Su Rete4 per Il Segreto 1 milione 440 mila spettatori (5.29%) e per Una Vita 994 mila spettatori (4.27%). Sono stati 954 mila coloro che hanno scelto, su Rai3, #cartabianca: la trasmissione di Bianca Berlinguer si è attestata al 4.1% di share. Nel complesso le reti Rai hanno dominato la prima serata con 10 milioni 922 mila spettatori e il 40.7% (per Mediaset 7 milioni 685 mila e il 28.66%), la seconda serata con 4 milioni 920 mila e il 39.63% (per Mediaset 3 milioni 477 mila e il 28%) e l'intera giornata con 4 milioni 204 mila spettatori e il 38.94% (per Mediaset 3 milioni 376 mila e il 31.27%).

Per quanto riguarda l'informazione: l'edizione delle 20 del Tg1 è stata vista da 5 milioni 846 mila spettatori (24.5%). Il Tg5 delle 20 ha segnato 4 milioni 337 mila telespettatori (17.91%), il Tg La7 ha raggiunto 1 milione 370 mila (5.68%). Il Tg2 delle 13 ha raccolto 2 milioni 194 mila spettatori (15.4%) e il Tg3 delle 19 l'11.2% di share, pari a 2 milioni 136 mila, saliti a 2 milioni 646 mila (13.2%) per le edizioni regionali, curate dalla TGR.

Nel preserale L'Eredità su Rai1, il quiz condotto da Flavio Insinna, ha toccato quota 5 milioni 277 mila spettatori (25.2%). Nell'access prime time Amadeus e e il suo Soliti Ignoti - Il ritorno ha raggiunto 5 milioni 846 mila (21.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia è stato seguito da 4 milioni 513 mila spettatori (16.70%). Su La7 per Otto e Mezzo di Lilli Gruber 1 milione 981 mila spettatori e il 7.44% di share.

In seconda serata su Rai1 Porta a porta, il secondo appuntamento della settimana con il programma di Bruno Vespa, è stato apprezzato da 1 milione 482 mila spettatori (15.2%). La Rai segnala anche, nella programmazione del day time, la crescita de La Vita in diretta, su Rai1, con 1 milione 841 mila spettatori (14.9%) nella seconda parte, e Geo, il programma di Rai3 di Sveva Sagramola dedicato alla natura, visto ieri da 1 milione 658 mila (12.3%).