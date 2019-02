A Los Angeles Italia, anteprima Io, Leonardo con Argentero

Nel cinquecentenario dalla scomparsa di Leonardo da Vinci (avvenuta il 2 maggio del 1519) Io, Leonardo, con Luca Argentero nel ruolo del geniale artista toscano, sarà presentato in anteprima mondiale al 14.mo Los Angeles, Italia Festival, domenica 17 febbraio, al Chinese Theatre di Hollywood nella sezione "The Italian Masters" promossa con Intesa Sanpaolo e la SIAE. Saranno mostrate alcune scene esclusive del film, con l'introduzione del regista Jesus Garces Lambert, dell'attrice Angela Fontana e di Cosetta Lagani, ideatrice - insieme a Sara Mosetti - del soggetto e direttore artistico di questo film d'arte. Io, Leonardo è una produzione di Sky con Progetto Immagine, che verrà distribuita nel corso del 2019 da Lucky Red in Italia. LA ITALIA 2019 sarà quest'anno presieduto da Hayma Washington, già presidente degli Emmy, Igino Straffi, Maria Grazia Cucinotta. Il festival fondato da Pascal Vicedomini ogni anno porta a Hollywood il cinema italiano nella settimana che precede la cerimonia degli Oscar.