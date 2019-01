Incassi: Creed in testa, La Favorita 3/a

Creed II debutta balzando in testa alla classifica dei film più visti al botteghino italiano con 3 milioni 691 mila euro di incassi nel week end (3 milioni 734 mila in 4 giorni) e la media di 7046 euro su 524 sale. Cala del 18% e perde una posizione la favola africana di Mia e il leone bianco: l'incasso è 1 milione 594 mila euro e la media di 2842 euro su 561 schermi per un totale di 3 milioni 867 mila in 15 giorni.

Esordisce terzo La favorita, pellicola di Yorgos Lanthimos con Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz che racconta la storia della turbolenta corte della regina Anna. Mette a segno 1 milione 62 mila euro in 4 giorni con una media di 3484 su 305 schermi.

Slitta dalla seconda alla quarta piazza Glass. Gli altri debuttanti della top ten sono Ricomincio da me (Second Act) al quinto posto e Compromessi sposi al sesto. Da segnalare il ritorno al cinema in occasione dei 25 anni dall'uscita e del giorno della memoria di Schindler's List: l'incasso è stato di 43 mila euro in 4 giorni.