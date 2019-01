McKay e Rovere 'Filmakers' a LA Italia Festival

LOS ANGELES - Il regista americano Adam McKay artefice del film ''Vice'' (8 nomination agli Oscar) e il romano Matteo Rovere, in sala dal 31 gennaio con "Il primo re", riceveranno il premio 'Filmmaker Award dell'anno' assegnato dal Los Angeles, Italia festival e dalla Siae. I due autori si troveranno sullo stesso palco del Chinese Theatre di Hollywood, giovedi 21 febbraio, a poche ore dal gale degli Academy Awards.

Un'occasione unica per confrontarsi sulle reciproche esperienze che li accomunano sulla scrittura, la reggia e la produzione di storie. Passato da attore teatrale comico, classe '68, Adam Mckay è esploso nel 2016 con "La grande scommessa" co-prodotto da Brad Pitt che raccoglie consensi globali e diverse candidature agli Oscar (incluso miglior film e miglior regia). Esperienza entusiasmante che Brad Pitt ha voluto ripetere con l'amico Adam anche per il film pluri-candidato di quest'anno ''Vice'' sull'ex vicepresidente USA Dick Cheney con Christian Bale in odore di premio dell'Academy. Romano, classe 1982, apprezzatissimo regista e produttore, Matteo Rovere dopo varie esperienze in cortometraggi, e in film da festival (Un Gioco da Ragazze e Gli sfiorati), conosce il grande successo con 'Veloce come il vento' (2016) interpretato da Stefano Accorsi. E come produttore insieme a Domenico Procaccio realizzando ''Smetto quando voglio'' di Sydney Sibilia. Attualmente è in sala col film in costume su Roma antica "Il primo re" (con Alessio Lapice nel ruolo di Romolo e Alessandro Borghi nella veste di Remo), Rovere porterà a 'LA ITALIA Festival' anche la sua ultima produzione ''Croce e delizia'' di Simome Godano (con Alessandro Gassman, Fabrizio Bentivoglio e Jasmine Trinca).

LA ITALIA 2019 verrà inaugurato domenica 17 febbraio dal film "La paranza dei bambini'' di Claudio Giovannesi dal romanzo di Roberto Saviano e sarà dedicato al leggendario autore italoamericano Francis Ford Coppola (80 anni il prossimo aprile) e alla sua terra d'origine nell'anno di Matera, capitale europea della cultura. La manifestazione sara' presieduta da Hayma Washington, già presidente degli Emmys , Igino Straffi 're' dell'animazione italiana e da Maria Grazia Cucinotta. Una produzione dall'Istituto Capri nel mondo con sostegno del MIBAC, il patrocinio del MAECI, la partecipazione di SIAE e dell'ICE insieme a Intesa Sanpaolo, Ambi Media Group, Tatatu, Rainbow Group, Rai Com, Medusa ed Isaia.