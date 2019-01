La paranza dei bambini apre LA, Italia

(ANSA) LOS ANGELES, 26 GEN - Il film ''La paranza dei bambini'' di Claudio Giovannesi aprirà ufficialmente la 14esima edizione del 'Los Angeles Italia Film Festival' in programma al Teatro Cinese di Hollywood dal 17 al 23 febbraio. L'opera tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, e prodotta da Palomar e Vision Distribution sarà precedentemente in concorso al Festival di Berlino ed uscirà nelle sale italiane il 13 febbraio. La storia sceneggiata dagli stessi Giovannesi e Saviano racconta la cruda e violenta ascesa di un gruppo di giovanissimi criminali.

Adolescenti nel famigerato quartiere di Forcella a Napoli, guaglioni che spacciano per il capozona di una famiglia camorrista, per fare i soldi e ostentarli, per conquistare il lusso ed essere invidiati dagli uomini della città.

Tra gli altri protagonisti della kermesse che precede la notte degli Oscar, gli attori Alessandro Preziosi e le sorelle Angela e Marianna Fontana che riceveranno l'Italian Excellence Award.