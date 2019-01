Oscar: Anne Hathaway, a volte è meglio senza un presentatore

NEW YORK - Gli Oscar senza un presentatore? A volte è meglio. Lo sostiene Anne Hathaway durante un'intervista nella quale le è stata chiesta la sua opinione sul fatto che la prossima cerimonia di consegna delle statuine potrebbe non avere un presentatore dopo la rinuncia di Kevin Hart. "A volte è meglio non avere un presentatore - ha commentato - piuttosto che forzare la mano su qualcosa che non funziona". Academy aveva annunciato l'anno scorso che Hart avrebbe presentato la cerimonia che si terrà il prossimo 24 febbraio.

Tuttavia il comico è stato costretto a rinunciare qualche settimana dopo in seguito alla polemica scoppiata per alcuni tweet omofobi di anni fa. Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, ad introdurre nomination e vincitori quest'anno ci saranno una serie di celebrity. (ANSA)