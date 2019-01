'The LEGO Movie 2', inizia il countdown

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Manca meno di un mese all'arrivo nelle sale italiane di "The LEGO Movie 2" e la casa del mattoncino ha distribuito sedici set di costruzioni dedicati al film.

Al grido "Insieme è ancora più meraviglioso", tormentone del trailer, i fan potranno "incontrare" i loro eroi in una serie di iniziative nazionali che si svolgeranno in alcuni centri commerciali per giocare con Emmet e Lucy, Batman e con i nuovi personaggi come la Regina Wello Ke Wuoglio. Matthew James Ashton, vice presidente del design del gruppo Lego, ha ricordato che il suo team 'ha collaborato con i film-maker per immaginare nuovi personaggi, veicoli, modelli e scene che mostrano il potere della creatività e dell'immaginazione attraverso il film'.