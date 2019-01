Oscar 2019: 10 nomination a La Favorita e Roma

Oscar 2019: sono otto i film nominati nella categoria più importante agli Oscar il prossimo 24 febbraio.

Miglior film sarà uno fra: Black Panther, BlackkKlansman, Bohemian Rhapsody, La Favorita, Green book, Roma, A star is born e Vice. La Favorita e Roma hanno ottenuto il maggior numero di nomination, dieci. Otto alla storia di Dick Cheney, Vice a pari merito con a A star is born e Black Panther, cinque a Bohemian Rhapsody.

Christian Bale per Vice, Bradley Cooper per A star is born, Willeim Dafoe per Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità, Rami Malek, per Bohemian Rapsody, e Viggo Mortensen per Green book sono i cinque migliori attori protagonisti.

Fra le donne nominate Yaliztia Aparicio per Roma, Glenn Close per The Wife, Olivia Colman per La Favorita Lady Gaga per A star is born e Melissa McCarthy per Can You Ever Forgive Me? I registi che si contenderanno l'Oscar sono Spike Lee per BlackkKlansman, Pawel Pawlikowski per Cold War, Yorgos Lanthimos per La Favorita, Alfonso Cuaron Roma e Adam McKay per Vice.

Mahershala Ali per Green Book e Sam Rockwell per Vice hanno ottenuto una candidatura come migliore attore non protagonista, così come, fra le donne, Amy Adams (Vice), Rachel Weisz e Emma Stone entrambe per La favorita.

Libano, Polonia, Germania Messico e Giappone si contenderanno l'Oscar per il miglior film straniero con Roma di Alfonso Cuaron e Cold War ad aver ricevuto varie nomination in altre categorie.