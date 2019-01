Cucinotta presidente Festival LA

(ANSA) - LOS ANGELES, 13 GEN - E' Maria Grazia Cucinotta la presidentessa del 14mo Los Angeles Italia - Film Fashion and Art Fest (17 al 23 febbraio): la popolare attrice, simbolo della bellezza e del talento italiano, sarà affiancata da Hyma Washington, ex presidente degli Emmy (premiato con l'Humanitarian Award dal Ministro Bonisoli all'Ischia Global fest 2018) e da Igino Straffi, il 're' dell'animazione italiana fondatore di Rainbow e papà delle Winks. La Cucinotta presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo film 'Tutto Liscio' di Igor Maltagliati. Nel cast anche Ivano Marescotti, Raoul e Mirko Casadei, Giuseppe Giacobazzi, Samuele Sbrighi, Serena Grandi. "Tutto liscio" porterà ad Hollywood una storia sulla Romagna ed i suoi valori: è il racconto infatti di un'orchestra in cerca di riscatto che si ispira alla celebre orchestra Casadei.

Los Angeles, Italia 2019 sara' dedicato al grande Francis Ford Coppola, che compirà ottant'anni il prossimo 7 aprile, ed alla città di Matera, capitale europea della cultura 2019.