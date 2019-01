Cinema: La Favorita domina ai Bafta, nomination per Dogman

Dogman di Matteo Garrone è tra i candidati agli inglesi Bafta per il miglior film straniero. Le nomination degli 'oscar' uk sono state annunciate il 9 gennaio.

La Favorita ha ottenuto 12 candidature: il film di Yorgos Lanthimos è in lizza per la regia e in gara ci sono anche la protagonista Olivia Colman Queen Anne (fresca di Golden Globe), Rachel Weisz e Emma Stone.

Bohemian Rhapsody, Il primo Uomo - First Man, Roma e A Star Is Born hanno avuto ciascuno sette nomination. Seguono Vice - L'uomo nell'ombra con sei, BlacKkKlansman con cinque, Cold War e Green Book ne hanno quattro ciascuno. Can You Ever Forgive Me?, Il ritorno di Mary Poppins, Maria regina di Scozia e Stanlio & Ollio tre candidature.

Il film di Garrone con Marcello Fonte compete con Roma di Alfonso Cuaron, Cold War di Pawlikowski, Cafarnao di Nadine Labaki e Shoplifters di Hirokazu Kore-eda.