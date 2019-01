Le Monde, Verdone, l'anti cinepanettone

"Carlo Verdone, il rovescio del 'cinepanettone'" ha titolato a tutta pagina Le Monde un incontro con l'attore e regista autore di film di grande successo. Il giornale parla di "Benedetta follia" (Folie benie in francese), che ha presentato a Parigi dopo oltre 9 milioni di euro incassati in un anno in Italia.

Il quotidiano francese si interroga sulle difficoltà del cinema italiano di esportare i "cinepanettoni". Verdone, ricorda le parole del padre Mario, famoso critico cinematografico e dice: "senza poesia la commedia non serve a niente, diceva papà - racconta Verdone - i cinepanettoni ne sono crudelmente sprovvisti. Sono come cartoni animati semplicissimi. Nei miei film il pubblico cerca di ritrovare le proprie fragilità, i tic". Nel ritratto tracciato da Le Monde, l'attore viene paragonato a Nanni Moretti, a differenza del quale "non osserva i suoi contemporanei dell'alto". Benedetta follia, venduto in 15 paesi, potrebbe avere un remake Usa."In questi giorni De Laurentiis è lì per trattare"