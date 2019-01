Incassi Usa, Aquaman ancora al top

Resta saldo al top del botteghino americano per il terzo fine settimana Aquaman della Warner Bros, l'avventura visivamente mozzafiato nel mondo sottomarino dei sette mari, con protagonista il mezzo umano e mezzo atlantideo interpretato da Jason Momoa. 30 milioni di dollari nel weekend Usa per un totale worldwide di oltre 940 milioni in tutto il mondo. Al secondo posto, con 18 milioni, si è piazzato Escape Room diretto da Adam Robitel (Sony) dimostrando, ancora una volta, dicono gli analisti di box office Mojo che l'inizio dell'anno è un terreno fertile per i debutti degli horror. Al terzo Il ritorno di Mary Poppins con la tata Emily Blunt, che ha incassato 15 milioni 773 mila dollari per un totale worldwide di circa 258 milioni