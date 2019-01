A Los Angeles - Italia omaggio a Coppola

Sara' dedicato al regista Francis Ford Coppola, 80 anni il prossimo 7 aprile e alla città di Matera, capitale europea della cultura 2019, il 14.mo Los Angeles Italia - Film Fashion and Art Fest. Dal 17 al 23 febbraio, al Teatro Cinese di Hollywood, la manifestazione sulle eccellenze nazionali ed italoamericane, come da tradizione precederà la notte degli Oscar (domenica 24). "Un'altra favolosa occasione di aggregazione per le nostre culture nel mito del leggendario autore Coppola e di una città-perla italiana, Matera, esaltata dal grande cinema internazionale", sottolinea Hayma Washington, già presidente degli Emmys, nella sua veste di Chairman di LA-Italia 2019, che per l'occasione sarà affiancata da una madrina lucano-americana: l'attrice Sofia Milos originaria di Picerno (Potenza). "Quale migliore occasione per celebrare Coppola nell'anno in cui la terra di cui la sua famiglia e' originaria, la Basilicata, è al centro dell'attenzione del mondo?", dice Pascal Vicedomini, fondatore di LA Italia