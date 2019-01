Joely Richardson, sul set con mamma Vanessa

CAPRI - Tanti anni fa quel ruolo fu di sua madre, in palcoscenico: come sognante 'Miss Tina' Joely Richardson ha incantato 'Capri, Hollywood' in 'The Aspern Papers' di Julien Landais dal racconto di Henry James, al fianco di Vanessa Redgrave. L'attrice inglese, classe 1965, carisma ed eleganza di famiglia, ha accompagnato sull'isola azzurra il suo film e ritirato il premio 'Capri Person of the Year'.

"Come è stato recitare con mia madre? - ha raccontato la figlia della grande attrice già 'Legend Award' a Capri,Hollywood e del regista Tony Richardson, nonché mamma a sua volta della giovane Daisy Bevan - me lo chiedono spesso. E' già successo quattro volte, ma è un'emozione speciale. C'è sempre un po' di tensione iniziale, ma poi sul set siamo solo due attrici e lavoriamo al servizio del film". Nel progetto al fianco del protagonista Jonathan Rhys Meyers, Joely era entrata prima della Redgrave, che amava da sempre questa romantica storia, ed ha quindi poi accettato con gioia il ruolo della anziana musa.

L'uscita del film è fissata per l'11 gennaio negli Stati Uniti. The Aspern Papers è una storia ambientata a Venezia alla fine dell' 800: Morton Vint (Jonathan Rhys Meyers) è un critico affascinato dal poeta romantico Jeffrey Aspern (Jon Kortajarena) e vorrebbe impossessarsi delle lettere che Aspern scrisse alla sua amata, Juliana Bordereau (Vanessa Redgrave). La donna vive in un palazzo veneziano con sua nipote Tina (Joely Richardson), un personaggio puro ed ingenuo. Il regista francese Julien Landais, che è anche attore e modello, è al suo debutto nel lungometraggio. Tra cinema e televisione (è stata recentemente sugli schermi britannici con 'Surviving Christmas with the Relatives') la Richardson (già in Nick/Tuck) sarà una delle star della serie inglese The Rock in lavorazione nel 2019. Proprio come sua madre ama l'Italia e la sua cultura. E lo ha voluto sottolineare ritirando il premio e ricordando il suo bel legame con il 'patrigno' Franco Nero, "che mi ha insegnato tanto sui grandi autori italiani e sulla musica".