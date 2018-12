Kevin Spacey torna e si difende

(ANSA) - NEW YORK, 26 DIC - "Non e' finita". Mentre i media americani annunciano un imminente rinvio a giudizio in Massachusetts per uno dei casi di molestie sessuali di cui e' accusato, Kevin Spacey rompe il silenzio postando un bizzarro video sul web intitolato "Let Me Be Frank" in cui, giocando sul nome del suo ruolo in "House of Cards" (il presidente Frank Underwood, ma "frank" significa sincero in inglese), sembra difendersi dallo stigma della pedofilia che oltre un anno fa ha travolto la sua carriera. Apparentemente ai fornelli a cucinare il cenone, l'attore americano riprende il ruolo di Underwood da cui e' stato licenziato quando, nell'ottobre 2017, sono emerse le prime accuse di molestie gay su giovani aspiranti attori. "Possono aver cercato di separarci ma quello che abbiamo in comune e' troppo forte. Abbiamo condiviso tutto, voi e io. Vi ho detto i miei segreti piu' profondi, piu' oscuri. So cosa volete. Mi volete indietro", dice l'attore, mischiando fatti e fiction.