Incassi, ancora primo Bohemian Rapsody

- E' ancora Bohemian Rhapsody il re del box office italiano dell'ultimo week end, con 2.403.746 euro. Il biopic sull'ascesa dei Queen, dal 1970 fino al mitico concerto Live Aid dell'85, in tre settimane ha totalizzato 15.293.263 euro di incassi. Al secondo posto sempre 'Il Grinch', nuovo adattamento di Scott Mosier e Yarrow Cheney, del racconto scritto nel 1957 dal Dr.Seuss, che ottiene 791.281 euro.

Tripletta di nuovi ingressi nelle posizioni successive: al terzo posto entra 'Macchine mortali' di Cristian Rivers, adattamento del primo libro della saga young adult bestseller di Philip Reeve, tra tecnologia futuristica ed elementi del passato, che incassa 747.681 euro. Al quarto 'Un piccolo favore', la black comedy di Paul Feig che vede Stephanie mobilitare con il suo blog una legione di ascoltatori per cercare la sua amica improvvisamente scomparsa, 730.153 euro di incasso. E in quinta posizione 'Il testimone invisibile', un thriller classico, pieno di sliding doors, di Stefano Mordini.