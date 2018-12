Jonathan Pryce 'Legend' a Capri, Hollywood

L'attore inglese Jonathan Pryce, che sarà il volto di Papa Francesco in 'The Pope' di Fernando Meirelles, attualmente in corsa per tutti i premi internazionali per l' interpretazione in 'The Wife' di Bjorn Runge, riceverà il 'Capri Legend Award' il 30 dicembre nel corso del gran gala di Capri Hollywood - The International Film Festival al Cinema Paradiso di Anacapri. Massimo riconoscimento della kermesse presieduta quest'anno dal regista USA Lee Daniels e dall'artista israeliana Noa, il premio è stato attribuito in passato a Omar Sharif, Ben Kingsley, Samuel L. Jackson, Faye Dunaway, Vanessa Redgrave, Helen Mirren e Terry Gilliam. E sarà proprio il celebre regista inglese a premiare l'amico Pryce che ha lavorato con lui nei cult movies 'Brazil', 'Le avventure del barone di Münchausen', 'I fratelli Grimm e l'incantevole strega', sino al recente 'Don Quixote'. Settantuno anni, settanta film (l'ultimo 'The Wife' al fianco di Glenn Close, favorita alle vittoria del'Oscar 2019).