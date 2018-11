In sala il 21 febbraio il nuovo film di Fausto Brizzi 'Modalità aereo'

Uscirà nelle sale il 21 febbraio 2019 Modalità aereo, il nuovo film di Fausto Brizzi, prodotto da Eliseo Cinema con Rai Cinema che verrà distribuito da 01 Distribution. Nel cast Lillo, Paolo Ruffini e Violante Placido con Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti.

La commedia, scritta dallo stesso Brizzi con Paolo Ruffini e Herbert Simone Paragnani, racconta la storia di Diego (Ruffini), imprenditore bello, ricco, famoso, che dopo un viaggio aereo dimentica il telefonino nella toilette vicino al gate. Ivano (Lillo) che pulisce i bagni dell'aeroporto lo trova... ma non lo restituisce. Ha un giorno di tempo per cambiare in meglio la sua vita, utilizzando il telefonino di Diego. Dopo quelle fatidiche ore trascorse in "modalità aereo", le vite di entrambi non saranno più le stesse.