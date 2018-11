Bernardo Bertolucci, oggi la camera ardente in Campidoglio per l'ultimo saluto al maestro

Camera ardente in Campidoglio per l'ultimo saluto al maestro del cinema Bernardo Bertolucci scomparso all'età di 77 anni nella sua casa di Trastevere a Roma. E' stata allestita e resterà aperta dalle 10 alle 19 in Campidoglio alla sala della Protomoteca.

Alla famiglia il cordoglio di tutto il mondo del cinema. Bertolucci, autore di capolavori come 'Novecento', 'Piccolo Buddha' o 'Un té nel deserto' vinse l'Oscar con 'L'ultimo imperatore'

Destò scandalo con la perllicola 'Ultimo tango a Parigi' che fu addirittura messa al rogo.

