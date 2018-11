Animali fantastici 2 sempre al top

Alla seconda settimana di programmazione, è ancora I crimini di Grindelwald, il sequel di Animali fantastici il re del box office italiano, con un incasso questa settimana ancora alto di 2 milioni 609 mila euro che porta il totale a oltre 10,2 milioni. Sul secondo gradino del podio, ma a buona distanza, si piazza il blockbuster americano Robin Hood- l'origine della leggenda di Otto Bathurst. In quattro giorni di distribuzione, diffuso su 370 schermi (Animali fantastici ne ha ancora 799) ha incassato 849 mila euro, scalzando lo Schiaccianoci di Disney che alla quarta settimana si avvicina ad un incasso di 9 milioni. Nel complesso la top ten stilata da Cinetel, che monitorizza circa l'85% delle sale, vede questa settimana altre quattro novità: al quarto posto Troppa grazia di Gianni Zanasi la commedia con Alba Rohrwacher e Elio Germano applaudita al Festival di Cannes, al sesto Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi, al settimo Conta su di me e in decima posizione A private war