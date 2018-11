Al Pacino Re Lear al cinema

Al Pacino sfida Anthony Hopkins e Glenda Jackson: il grande attore americano si cimenterà con uno dei grandi ruoli tragici di William Shakespeare recentemente interpretato dai due giganti dell'entertainment britannico con la regia di Michael Radford, il regista del "Postino". Le riprese dell'adattamento per il grande schermo cominceranno il prossimo autunno in Gran Bretagna. Il 78enne Pacino ha recitato nella parte di mafiosi e poliziotti in film come "Il Padrino" e "Serpico" e i suoiprossimiimpegni cinematografici prima di Lear sono con Martin Scorsese ""The Irishman" e Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood"). Con Lear seguira' le orme del grande Laurence Olivier e di Orson Welles oltre che di "Sir Tony" e della Jackson che di recente hanno riproposto il dramma rispettivamente in tv e sul palcoscenico. Pacino ha 78 anni, due meno di Hopkins e quattro meno della Jackson. Oltre che con Radford, nella versione cinematografica di Lear si riunirà con il produttore Barry Navidi con cui aveva già' lavorato nel film del 2004 tratto da "Il Mercante di Venezia" in cui il Michael Corleone di Hollywood aveva avuto la parte di Shylock. "Lear e'un ruolo enorme, il ruolo in cui vorrebbe entrare ogni grande attore", ha detto Radford all'Observer rivelando che Pacino "ci pensava da tempo". Con una differenza di cui tutti sono consapevoli: nel "Mercante" Shylock compare in solo cinque scene, Lear e' praticamente sotto i riflettori per tutti e cinque gli atti della tragedia. Shakespeare per Pacino e' la passione di una vita come dimostra il documentario "Looking for Richard". L'adattamento di lear sara' "molto fedele", ha detto Navidi: "Al e Michael si atterranno alla poesia originale per creare, speriamo, un'opera epica". La performance di Al Pacino in Lear avrà immediati confronti con le versioni di Hopkins su Amazon Prime in coproduzione per la BBC ambientata in una Londra tetra e contemporanea e con l'altra che la 82 enne Jackson, dopo il trionfo al West End, portera' in primavera a Broadway con la regia di Sam Gold. Nel cast, oltre alla ex Membro laburista del Parlamento britannico nella parte del tiranno, Ruth Wilson di "The Affair" che interpreta sia Cordelia ma anche il Buffone reale che passo passo il suo sovrano nella discesa verso la follia. Due Oscar, due Emmy e un Tony, la Jackson aveva portato Lear nel 2016 al West End di Londra: un grande ritorno in teatro dopo 23 anni sulle panche di Westminster.