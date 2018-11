Animali Fantastici 2 re degli incassi

Con un incasso totale che si avvicina ai 6,2 milioni di euro arriva subito al top del botteghino anche in Italia I Crimini di Grindenwald, sequel del fortunato Animali Fantastici. Distribuito in 802 copie, lo spettacolare film di David Yates con Eddie Redymane protagonista nell'America fantastica del 1927 immaginata dall'autrice di Harry Potter, J.K. Rowling svetta su tutti gli altri. Al secondo posto, con 887 mila euro il kolossal di Walt Disney Lo schiaccianoci e i quattro regni, che in tre settimane di programmazione ha comunque superato gli 8,2 milioni di incasso. Sul terzo gradino del podio un'altra new entry, Widows - Eredità criminale il film di Steve McQueen con la storia di tre vedove che in una Chicago sconvolta dai fermenti razziali e di protesta si uniscono in un patto per prendere in mano il loro destino, cancellare i debiti lasciati dai mariti, diventare ricche: distribuito su 304 schermi, il nuovo lavoro del regista britannico osannato da Hollywood ha raccolto 567 mila euro.