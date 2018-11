Vincent Cassel detective in un family thriller /CLIP

Un Vincent Cassel invecchiato, depresso, barbuto e alcool addicted è il protagonista di 'Black Tide' crime-family-thriller di Erick Zonca in sala dal 22 novembre con Sun Film Group. Tra il tenente Colombo e Marlowe, il detective Francois Visconti (Cassel) non è uno che sta troppo bene, specie con se stesso, e lo si vede subito. Lasciato da poco dalla moglie il poliziotto deve anche gestire un figlio adolescente che si ritrova coinvolto in un piccolo traffico di droga.

Per fortuna Francois ha dalla sua il lavoro e un caso da affrontare affascinante, la misteriosa scomparsa di un sedicenne, Dany, piena di autentico mistero.

Intanto il ragazzo scomparso viveva con un'algida madre (Sandrine Kiberlain) depressa e una sorellina down, e, infine, con padre quasi sempre assente causa lavoro.

Ma inizialmente i sospetti del detective cadono tutti sull'ambigua figura di Yann Bellaile (Romain Duris), professore del ragazzo scomparso e con una forte inclinazione omosessuale. È vero che il professore Yann mostra tutta la sua disponibilità nell'aiutare Francois, ma la sua vita, tra poesia e lezioni private tenute nella sua cupa cantina, si presta a più di un legittimo sospetto. Ma come spesso capita anche la famiglia di Dany ha la sua 'marea nera', come ricorda il titolo, una marea con pochissima luce.

Diretto da Erick Zonca, autore del pluripremiato 'La vita sognata degli angeli', Black Tide segna il ritorno dopo 10 anni dello schivo regista d'oltralpe. Tratto dal best-seller internazionale 'Un caso di scomparsa' di Dror Mishani, Black Tide sarà presentato stasera a Piacenza al 'Profondo giallo Piacenza noir festival' dallo stesso regista Erick Zonca che riceverà il premio "Profondo giallo 2018".

"Per affrontare temi della scomparsa e del delitto - spiega il regista che, tra l'altro, ha avuto problemi con l'alcolismo proprio come il protagonista Francois Visconti -, ho usato il genere del film noir con poliziotti, notizie, suspense e un mistero. Mi è sembrato importante ancorare questa realtà mostruosa nella finzione, per permettere al pubblico di avvicinarsi alle sponde del terrore attraverso una storia inventata che permette loro di mantenere una distanza sufficiente dalla terribile verità.

Nel cast accanto a Vincent Cassel, Romain Duris e Sandrine Kiberlain anche Elodie Bouchez, Charles Berling, Hafsia Herzi e Jérome Pouly.