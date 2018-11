Oscar onorario ad attrice nera, è la prima volta

Per la prima volta nella storia degli Oscar una donna nera conquista il premio alla carriera. Il 18 novembre a Los Angeles Cicely Tyson, l'attrice 93enne di "Pomodori Verdi Fritti", sara' insignita del prestigioso riconoscimento consegnato mesi prima delle nomination.

Istituito nel 1948, il premio e' assegnato a giganti dell'industria del cinema: lo hanno vinto, solo per citare alcuni italiani, Sophia Loren, Fellini, Antonioni, Morricone e il costumista Piero Tosi. Nel 2015 i Governatori dell'Academy hanno premiato il regista nero Spike Lee. Mai pero' una donna afro-americana, ed era una mancanza imperdonabile per una industria sotto accusa negli ultimi anni per la sua scarsa diversita'. Cicely, candidata agli Oscar 45 anni fa per "Saunder", ricevera' il riconoscimento assieme al publicist Marvin Levy e al compositore Lalo Schifrin. Figlia di una cameriera e di un muratore emigrati dai Caraibi, scoperta ad Harlem da un fotografo della rivista "Ebony", Cecily Tyson ha cominciato a recitare 67 anni fa