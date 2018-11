I 90 anni di Topolino, icona pop

Chi avrebbe mai sospettato che quel pupazzo sgambettante e buffo, che aveva esordito animato in bianco e nero in Steamboat Willie, il 18 novembre 1928 al Colony Theatre di New York, 90 anni dopo fosse un influencer? Per usare un linguaggio contemporaneo, Topolino, star riconosciuta della cultura popolare, simbolo di buon umore, generosità, simpatia, fa molto tendenza. E' un'icona globale e ispira la società da anni: al nome di Mickey Mouse è associato il 'lato positivo' della vita, non solo divertimento ma anche attivismo costruttivo e amicizia.

E' nel dna pop occidentale dai tempi in cui era il protagonista dello spettacolo (dal capolavoro Fantasia del '40 ad un classico della tv come Il club di Topolino) e del fumetto.

Ora il topo, dopo innumerevoli strisce di fumetti (la prima pubblicazione fu il 13 gennaio 1930), 121 produzioni d'animazione, è musa di artisti e designer di moda. Le celebrazioni per i 90 anni di Topolino sono numerose, come la mostra a New York 'Mickey: The True Original Exhibition'