Addio a Goldman, sceneggiatore leggenda

William Goldman, lo sceneggiatore Premio Oscar per "Butch Cassidy and the Sundance Kid" e "Tutti gli Uomini del Presidente", e' morto oggi nella sua casa di Manhattan circondato da famiglia e amici. Aveva 87 anni ed era malato di cancro. Considerato una leggenda a Hollywood, Goldman aveva scritto anche i copioni di "The Princess Bride", "Marathon Man", "The Stepford Wives" e "Chaplin". Oltre che per le sceneggiature era famoso per le revisioni sul lavoro di colleghi: aveva rimaneggiato ad esempio film come "A Few Good Men" e "Proposta Indecente" per entrambi i quali non aveva ricevuto credito. In una carriera di cinque decenni, cominciata con "Masquerade" del 1965, Goldman si era sempre considerato un romanziere prestato al cinema: "In fatto di autorita' gli sceneggiatori sono considerati a meta' tra il custode al cancello degli studi e l'uomo che comanda sugli studi (questa settimana)", aveva scritto in "Adventures in the Screen Trade", il suo libro di memorie del 1983.