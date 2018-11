Incassi Usa, Il Grinch debutta in vetta

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Debutto in vetta al box office Usa per Il Grinch: il nuovo adattamento, firmato da Scott Mosier e Yarrow Cheney, del racconto per bambini scritto nel 1957 dal Dr. Seuss e prodotto dalla Illumination, con il cattivone verde che odia il Natale (in Italia dal 29 novembre), rastrella 66 milioni di dollari. Scivola in seconda posizione Bohemian Rhapsody, biopic Fox sulla storia dei Queen, con 30,8 milioni di dollari (ma già 100 milioni in totale). In terza posizione un'altra new entry, Overlord, il fantasy bellico di Julius Avery, prodotto da JJ Abrams, ambientato durante lo sbarco in Normandia tra parà americani e zombie creati in laboratorio dai nazisti (10,1 milioni di dollari).

Perde due posizioni ed è quarto Lo schiaccianoci e i quattro regni, il film Disney di Lasse Hallstrom (9,5 milioni di dollari, 35,2 totali), mentre è solo quinto Millennium - Quello che non uccide (The Girl in the Spider's Web), dal romanzo di David Lagercrantz, che deve accontentarsi di un esordio da 8 milioni di dollari.