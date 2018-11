Senza lasciare traccia, l'adolescenza, il viaggio, la natura.

SENZA LASCIARE TRACCIA è il nuovo film di Debra Granik e si ispira al romanzo ‘My Abandonment’ di Peter Rock. È un ritratto misterioso e magnetico di un’esistenza vissuta ai margini. Una ragazza adolescente (l’esordio prorompente di Thomasin McKenzie) e suo padre (Ben Foster) hanno vissuto di nascosto per anni in Forest Park, un grande bosco situato alle porte di Portland, in Oregon. Un incontro casuale li poterà allo scoperto, ed entrambi saranno costretti a lasciare il parco per essere affidati agli agenti dei servizi sociali. Proveranno ad adattarsi alla nuova situazione, fino a che una decisione improvvisa li porterà ad affrontare un pericoloso viaggio in mezzo alla natura più selvaggia, alla ricerca dell’indipendenza assoluta, costringendoli a confrontarsi con il loro conflittuale desiderio di essere parte di una comunità e allo stesso tempo il forte bisogno di starne fuori. Il film, che uscirà l’8 novembre in Italia distribuito da Adler Entertainment, è stato presentato a diversi festival internazionali (tra cui il Sundance e Cannes) riscuotendo un notevole successo di critica.