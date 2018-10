Incassi italiani, è in testa Halloween

Debutto in testa alla classifica Cinetel degli incassi delle sale italiane dell'ultimo weekend, con 1.170.820 euro, per il sequel di Halloween di Carpenter, regia di David Gordon Green, con ancora Jamie Lee Curtis protagonista, uscito in 423 sale. Il film è anche in testa al box office Usa de due weekend. Resiste sul podio, è ora al secondo posto A star is born, con Lady Gaga e Bradley Cooper al suo esordio come regista, 955.313 euro, 4.998.191 totali. Terzo il sequel Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween, di Ari Sandel, con 595.976 euro (1.286.378). E' italiano il quarto film in classifica: Euforia con la regia di Valeria Golino e Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari protagonisti: 536.142 euro. Al quinto posto debutta Uno di famiglia di Alessio Maria Federici con Pietro Sermonti, Nino Frassica, Neri Marcorè: 493.943 euro. Totale incassi 7.865.126 (+6%) rispetto allo scorso weekend (7.413.659). Netto calo rispetto al 2017: 10.904.005 -27,87%.