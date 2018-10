Incassi Usa, ancora in testa Halloween

Ancora in testa, per il secondo weekend consecutivo, al box office americano il sequel di Halloween di Carpenter. Sono stimati 32 milioni di dollari, 126 milioni in appena 10 giorni, con appena 10 milioni di dollari di budget produttivo. Il film horror di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis, alias Laurie Stroode 40 anni dopo (in sala anche in Italia) potrebbe essere decisivo a fare di ottobre 2018 il più alto incasso di tutti i tempi per il decimo mese dell'anno.

Al secondo posto A star is born di Bradley Cooper con Lady Gaga protagonista: 14.1 milioni di dollari nel weekend. Al terzo un altro horror, Venom di Ruben Fleischer con Tom Hardy: 10.8 milioni di dollari in questo fine settimana