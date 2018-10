Jellyfish vince ad Alice nella città

Jellyfish, opera prima di James Gardner vince la 16/a edizione di Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni.

E' "un'opera onesta e dura - è la motivazione dei giovani giurati - che riesce a raccontare una situazione difficile con la crudezza che le appartiene". Il premio speciale della giuria va a "Ben is Back" di Peter Hedges con Julia Roberts e Lucas Hedges. Il premio speciale della giuria per il miglior attore lo vince Thomas Blachard per "The Elephant and the butterfly" di Amelie Van Elmbt prodotto dai Fratelli Dardenne con la produzione esecutiva di Martin Scorsese. "Alice nella città cresce di anno in anno - si spiega in una nota - 7.000 euro di incasso in più rispetto all'anno scorso, una copertura dei media TV cresciuta dell'11% e del 12% della stampa web, il pubblico registra un +9.87 %". Circa 46.000 persone - oltre 1.000 in più rispetto all'edizione 2017 - hanno seguito le proiezioni, le masterclass e gli eventi.