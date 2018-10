Pinocchio, con Netflix Guillermo Del Toro regista primo film animato

-. Sarà un musical realizzato in stop motion, di cui il regista premio Oscar firmerà anche la sceneggiatura e la produzione. La personale versione di Guillermo del Toro della celebre favola di "Pinocchio" sarà il suo primo film di animazione dopo il successo di "La forma dell'acqua", vincitore di quattro premi Oscar agli ultimi Academy Awards, tra cui Miglior Regia e Miglior Film.

Del Toro inaugura un nuovo modo di raccontare la fiaba classica di "Pinocchio", ambientata in Italia negli anni Trenta.

Il progetto segna un momento chiave nella già consolidata relazione tra Netflix e il celebre regista, che proprio per Netflix aveva creato la trilogia di DreamWorks "Tales of Arcadia", con il primo capitolo "Trollhunters", vincitore di diversi premi Emmy, il secondo "3Below", che debutterà il 21 dicembre 2018, e il terzo capitolo "Wizards" previsto nel 2019.

Guillermo del Toro ha così commentato: "Nessuna forma d'arte ha influenzato la mia vita e il mio lavoro quanto l'animazione e nessun personaggio ha avuto un legame profondo con me quanto Pinocchio. Nella nostra storia, Pinocchio è un'anima innocente con un padre indifferente che si perde in un mondo che non può comprendere. Il nostro protagonista si imbarca in un viaggio straordinario che lo condurrà ad una profonda comprensione di suo padre e del mondo reale. Ho da sempre voluto realizzare questo film. Sono estremamente grato a Netflix e al suo eccezionale team per questa opportunità unica nel suo genere, che mi permetterà di presentare la mia personale versione di questo strano burattino al pubblico di tutto il mondo".

Del Toro è anche il creatore della prossima serie Netflix "Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight", che arriverà prossimamente sulla piattaforma.

"Pinocchio" è una produzione di Guillermo del Toro, The Jim Henson Company ("The Dark Crystal: Age of Resistance") e ShadowMachine ("Bojack Horseman", "The Shivering Truth"), che ospiterà la produzione animata in stop motion. Insieme a del Toro, il film verrà prodotto da Lisa Henson, Alex Bulkley di ShadowMachine, Corey Campodonico e Gary Ungar di Exile Entertainment. Blanca Lista sarà co-produttrice. Patrick McHale ("Over The Garden Wall", "Adventure Time") ne scriverà la sceneggiatura insieme a del Toro. Mark Gustafson ("Fantastic Mr.Fox") si occuperà della regia insieme a del Toro, mentre Guy Davis sarà co-production designer, partendo dall'originale concezione dell'illustratore Gris Grimly del personaggio di Pinocchio. I pupazzi del film saranno realizzati da Mackinnon e Saunders ("La sposa cadavere"). L'inizio della produzione "Pinocchio" è previsto questo autunno.

Melissa Cobb, Netflix Kids and Family Vice President, ha aggiunto: "Durante tutta la sua illustre carriera, Guillermo ha dimostrato la sua maestria nell'inspirare le persone attraverso i suoi magici mondi pieni di personaggi indimenticabili, dai mostri di Pan's Labyrinth alla bestia acquatica di "La forma dell'acqua". Siamo incredibilmente entusiasti di approfondire ulteriormente la nostra relazione con Guillermo e siamo certi che la sua personale visione artistica profondamente toccante porterà in vita una nuova versione di Pinocchio, che sarà accolta dal pubblico di tutto il mondo".