Box office Usa, Halloween vola a esordio

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Ottimo esordio al box office Usa per Halloween, sequel del cult di John Carpenter del 1978 e undicesimo episodio della serie. Il film, diretto da David Gordon Green, ha incassato 77,5 milioni di dollari in 3.928 sale. Sugli altri gradini del podio continua la marcia di A star is born, che si piazza al secondo posto con altri 19,3 milioni per un totale di oltre 126 milioni di dollari, e di Venom, terzo, che con altri 18 milioni raggiunge quota 171 milioni in tre settimane.