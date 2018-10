Rovazzi, penso a primo film da regista

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Videomaker lanciato da Youtube, diventato cantante (a modo suo) capace di ottenere 12 dischi di platino con le sue canzoni, da Andiamo a comandare a Faccio quello che voglio. E' Fabio Rovazzi, classe 1994, protagonista oggi alla Festa del Cinema di Roma di un evento speciale/incontro con il pubblico. Appassionato di musica e ancora più di cinema, è già stato protagonista della commedia di Gennaro Nunziante, Il vegetale, sarà fra le voci (doppia tre stormtrooper) del film animato Disney Ralph Spacca internet (in sala dal 1 gennaio), e dopo la prova generale con il corto pieno di cameo (da Al Bano a Boldi) per Faccio quello che voglio, sta lavorando a "fare un film scritto e diretto da me - dice in conferenza stampa -. Vorrei anche recitarci, come faccio nei miei video".

A chi gli chiede un commento sulla possibile conduzione del Sanremo Giovani insieme a Pippo Baudo, risponde lasciando una porticina aperta: "Baglioni si è svegliato e ha detto questa cosa, ma io non so nulla, non posso confermare".