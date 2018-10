Festa Roma, 7 sconosciuti a El Royale

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Apertura nel segno del neo-noir e dell'ultracitazionismo, dai film di Tarantino a quelli dei Coen, da Charlie Manson ai Blues Brothers dal Grande Fratello a Shining, per la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. "7 sconosciuti a El Royale" scritto e diretto da Drew Goddard, non ha insomma deluso: si salta due, tre volte dalla sedia e non ci si annoia mai nonostante la durata di oltre due ore. Tutto per questo film che sarà in sala dal 25 ottobre con la Fox, si aggiunge un mega-cast di protagonisti tutti 'doppi' nell'animo e nella mente interpretati da Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Cailee Spaeny, Lewis Pullman, Nick Offerman e Chris Hemsworth. Sono loro i sette perfetti estranei e bastardi, ognuno con un passato da seppellire, che si incontrano nel fatiscente El Royale, hotel a Lake Tahoe nel 1969 sul confine tra California e Nevada. "Sono sette personaggi doppi - dice Goddard - sette persone che non sono come inizialmente appaiono e che sì muovono in un luogo doppio.