Incassi Usa, Shark debutta in vetta

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Debutto oltre le attese per Shark - Il primo squalo al box office Usa: l'horror fantascientifico di Jon Turteltaub con Jason Statham (titolo originale The Meg), con un megalodonte preistorico che riemerge dalle profondità dell'oceano e porta morte e distruzione, incassa nel primo week end 44,5 milioni di dollari, spodestando dalla vetta Mission Impossible: Fallout, sesto episodio del franchise con Tom Cruise (20 milioni di dollari nel fine settimana, 162 in totale).

Scivola al terzo posto Ritorno al bosco dei 100 acri, con Ewan McGregor-Christopher Robin ex bambino che ritrova il suo Winnie Pooh e gli incanti dell'infanzia: il film di Marc Forster ottiene 12,4 milioni di dollari nel week end (50 milioni in totale). Seguono due new entry: Slender Man, horror di Sylvain White che arriverà in Italia a settembre (11,3 milioni di dollari), e BlacKkKlansman (10,8 milioni di dollari) il nuovo film di Spike Lee sul Ku Klux Klan, uscito in coincidenza con il primo anniversario dei fatti di Charlottesville.