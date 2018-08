Idris Elba nuovo Bond? L'attore gela le voci

I fan di 007 avevano già iniziato a dividersi nei commenti in rete sull'opportunità del primo James Bond di colore. Ma le illazioni sulla possibilità che a vestire i panni dell'agente segreto al servizio di sua maestà britannica, raccogliendo il testimone da Daniel Craig, possa essere Idris Elba sono - almeno per ora - destinate a rimanere tali. Dopo un enigmatico tweet che per qualche ora ha alimentato le voci ("My name's Elba, Idris Elba"), è lo stesso attore a gelare i rumors postando, ancora su Twitter, una presa di distanze: "Don't believe the hype", "non credete a quello che si dice in giro".

Dell'attore britannico, un metro e 90 di muscoli, 45 anni, noto per le serie tv The Wire e Luther e al cinema per le interpretazioni in blockbuster come Pacific Rim, la saga Marvel di Thor o Star Trek Beyond, si parla da anni come possibile Bond, ma le voci non hanno mai trovato conferma né smentita. Negli ultimi giorni, però, il suo nome è tornato alla ribalta come possibile successore di Craig, che ha già annunciato che il prossimo film della saga, il 25/o - diretto da Danny Boyle e atteso in sala a novembre 2019 - sarà l'ultimo per lui. Complice il Daily Star, secondo cui il regista Antoine Fuqua, candidato per dirigere il successivo film della serie, avrebbe rivelato che la Barbara Broccoli, da oltre vent'anni boss della saga, avrebbe detto che "è ora" che un attore non bianco interpreti Bond. Lo staff di Fuqua ha tuttavia smentito: "Non ha mai avuto una conversazione con Barbara sul franchise o su qualsiasi scelta sul casting. È tutto inventato", ha precisato a Hollywood Reporter. Anche gli agenti di Idris Elba hanno fatto sapere di non essere a conoscenza di tali colloqui.

Intanto del nuovo Bond si sa soltanto che uscirà l'8 novembre 2019 e che sarà interpretato per la quinta volta da Craig, sesto attore a vestire i panni di 007 dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan. Tra i possibili candidati alla successione, oltre a Idris Elba, si fanno - tra gli altri - i nomi di Tom Hardy, Michael Fassbender e Aidan Turner.