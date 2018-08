Angelina Jolie vuole divorzio da Brad Pitt entro l'anno

(ANSA) - WASHINGTON, 8 AGO - Angelina Jolie Pitt vuole tornare single entro la fine del 2018, ha quindi chiesto ai suoi avvocati che si proceda con la finalizzazione del divorzio da Brad Pitt entro l'anno. E' quanto risulta da documenti di tribunale emersi nell'ambito della causa in corso a Los Angeles e in base alla quale l'attrice contesta a Brad Pitt di non aver pagato 'alimenti consistenti' per i figli dalla separazione della coppia in violazione degli accordi e annuncia che chiederà un ordine del tribunale per ottenere pagamenti retroattivi.