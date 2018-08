Cate Blanchett regina della Festa di Roma

Cate Blanchett sarà la vera regina della prossima Festa del Cinema di Roma (18 - 28 ottobre), l'attrice due volte Premio Oscar sarà infatti protagonista di un Incontro Ravvicinato con il pubblico. Un bel colpo per la manifestazione romana, arrivata alla tredicesima edizione, che aveva già annunciato come ospiti, sempre nella sezione incontri con il pubblico: Sigourney Weaver, Giuseppe Tornatore, Pierre Bismuth, Jonathan Safran Foer, talento della narrativa mondiale, Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes e, infine, gli approfondimenti sui mestieri del cinema con i direttori della fotografia Luca Bigazzi e Arnaldo Catinari, e con i montatori Giogiò Franchini ed Esmeralda Calabria.

Premiata dall'Academy per i suoi ruoli in 'The aviator' di Martin Scorsese e 'Blue Jasmine' di Woody Allen, sette volte candidata all'Oscar dal 1999 a oggi, la Blanchett vanta un'eccezionale lista di collaborazioni, da Steven Spielberg a Peter Jackson, da Wes Anderson a Ron Howard, da David Fincher a Steven Soderbergh, da Shekhar Kapur a Todd Haynes. Alla Festa del Cinema, l'attrice australiana parlerà della sua vita da artista, ma anche della sua attività quotidiana nell'ambito di iniziative sociali e ambientaliste: nel 2016 l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati l'ha nominata Goodwill Ambassador per il suo impegno umanitario. "È uno straordinario onore ospitare alla Festa del Cinema di Roma una meravigliosa attrice come Cate Blanchett - ha detto Antonio Monda, direttore artistico della manifestazione - . La versatilità, la passione e l'intelligenza delle sue interpretazioni la rendono una delle più grandi protagoniste della storia del cinema".

Il programma degli Incontri Ravvicinati si arricchirà inoltre della partecipazione di Shirin Neshat che dialogherà con il pubblico al MAXXI, in collaborazione con Videocittà. Fotografa e videoartista iraniana, premiata alla Biennale di Venezia del 1999, la Neshat ha anche diretto il film Donne senza uomini: con il suo esordio alla regia di un lungometraggio cinematografico, tratto dal romanzo omonimo di Shahrnush Parsipur, si è aggiudicata il Leone d'argento per la miglior regia alla Mostra del Cinema di Venezia 2009. Infine, alla Festa in città, Marina Sagona firma una nuova mostra dal titolo 'La prigioniera', una serie di disegni, sculture e un'opera sonora per raccontare i tormenti e la claustrofobia dei rapporti sbagliati.