'Goodbye Marilyn', l'intervista impossibile

E se Marilyn Monroe non fosse mai morta? Se non ci fosse mai stato quel 5 agosto del 1962 quando la star, che più di ogni altra ha interpretato la femminilità, fu trovata nella sua casa senza vita per abuso di barbiturici? Fa piacere pensare che la data del suo decesso sia solo il giorno del suo volontario ritiro dalle scene, come appunto immagina Maria Di Razza in 'Goodbye Marilyn', piccolo film di animazione in selezione ufficiale come evento speciale alle Giornate degli Autori della Mostra del cinema di Venezia (28 agosto - 9 settembre).

Quarto cortometraggio di animazione della regista, il film racconta, con le voci di Maria Pia Di Meo (doppiatrice da Meryl Streep ad Audrey Hepburn fino a Susan Sarandon) e del critico cinematografico Gianni Canova, l'omonima graphic novel di Francesco Barilli e Sakka (Roberta Sacchi) edita da BeccoGiallo. Di scena un'intervista impossibile a Marilyn Monroe che oggi avrebbe 92 anni. Come si vede nel corto, la grande diva di Hollywood si è serenamente ritirata e non si concede al pubblico da cinquant'anni, ma, sorprendentemente, decide di rompere il silenzio e di concedere un'intervista a un cronista che le ha inviato una lettera accompagnata da un tenero disegno della figlia tredicenne Stefy. Il giornalista (Canova) cercherà con le sue domande di capire il perché del suo ritiro e soprattutto cosa c'è dietro quella donna mito.

"Leggere Goodbye Marilyn ha rappresentato per me - dice Maria Di Razza - un'autentica folgorazione. La Marilyn diva e icona del cinema e dello star system parlava finalmente con una voce diversa, capace di raccontarmi una storia tanto affascinante quanto impossibile". La bellezza di questo cartoon minimalista, oltre che nelle immagini, sta nelle parole della Monroe, molte delle quali tratte dalle sue ultime interviste. Tra le scoperte più belle la sua passione per l'anziano suocero Isidore Miller, padre dello scrittore Arthur, che l'attrice cita come uno degli uomini che aveva amato di più per la sua capacità di dare protezione. Ma la frase più forte e sicuramente più vera è quella in cui una Marilyn Monroe invecchiata, ma ancora bella e con una sigaretta sempre in mano, parla amaramente del suo mondo: "Hollywood - dice al giornalista - ti dà mille dollari per ogni bacio e cinquanta centesimi per la tua anima".